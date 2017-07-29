Плавучий космодром «Морской старт» модернизируют, чтобы запустить ракету «Союз-5», которую сейчас разрабатывают. Об этом сообщил руководитель «Роскосмоса» Игорь Комаров.
Ракета-носитель «Союз-5» призвана заменить украинский аналог «Зенит». Отечественный аппарат будет выводить на околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки, в том числе по пилотируемым программам, а на геостационарную орбиту при помощи разгонного блока до 2,5 тонн, передает РИА «Новости». Также на «Союзе-5» в космос впервые отправится новейшая российская разработка — корабль «Федерация». В беспилотном варианте устройство стартует в 2022 году, а в 2024 полетит с экипажем.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что российский космический грузовой корабль «Прогресс МС-05» после отстыковки от МКС вывели с орбиты, а затем затопили в Тихом океане.