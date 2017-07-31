Актер из «Брата-2» разбился на квадроцикле вместе с другом

Российский актер Алексей Гришин, сыгравший эпизодическую роль в известном фильме Алексея Балабанова «Брат-2», разбился вместе с другом на квадроцикле.
Транспортное средство опрокинулось в Пушкинском районе Московской области. Гришин получил травмы и был госпитализирован, а его друг, сидевший за рулем, погиб на месте аварии, пишет «Национальная служба новостей».
Отмечается, что квадроцикл не вписался в поворот, после чего опрокинулся и перевернулся. Актер Алексей Гришин известен зрителям по ролям в кинокартинах «Брат-2», «Ландыш Серебристый», «У каждого свое кино» и множеству телевизионных сериалов.