В суде Пригородного района Нижнего Тагила начался процесс по делу бывшего капитана полиции Абукара Курбанова. Полицейский обвиняется в даче взятки с целью купить себе должность ротного. «Новое заседание назначено на 23 августа», — сообщила «URA.RU» Галина Урванцева, консультант суда Пригородного района Нижнего Тагила.
Уголовное дело было возбуждено по статье «дача взятки» и расследовалось Следственным комитетом.
Как сообщало «URA.RU», 1 декабря 2016 года был задержан командир второго взвода первой роты отдельного батальона ПСП МУ МВД «Нижнетагильское», капитан Абукар Курбанов. Полицейский пытался за 20 тысяч рублей подкупить и. о. командира батальона майора Сергея Самкова, чтобы тот ходатайствовал перед начальством о назначении Курбанова на должность командира роты. Курбанов предложил комбату встретиться в кафе «Девичья башня». Самков сразу понял, к чему может привести такая встреча и написал в рапорте: «В ходе разговора А. А. Курбанов предложил мне встречу в неформальной обстановке в кафе „Девичья башня“. В соответствии с приказом МВД России от 19.04.2010 № 293 я письменно уведомил о факте возможного склонения меня к совершению коррупционного правонарушения сотрудников ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области». Сотрудники собственной безопасности предложили Самкову принять участие в операции по разоблачению Курбанова, и он согласился.
На встрече в кафе Курбанов рассказал о своем желании стать командиром роты и за хорошую рекомендацию предложил Самкову 20 тысяч рублей. Взятку — пачку купюр по тысяче рублей — он вложил в меню, после чего был задержан оперативниками собственной безопасности.
«Выявили преступление, о котором идет речь, сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Капитан полиции был задержан сыщиками 1 декабря прошлого года, в 16:02, в придорожном кафе „Девичья башня“ при даче взятки в сумме 20 тыс. рублей вышестоящему руководителю ППС. По предварительным данным УСБ, денежные средства предназначались для решения вопроса о назначении его на более высокооплачиваемую должность.», — прокомментировал «URA.RU» официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Известно, что отец и родной брат капитана Курбанова ранее были осуждены по статьям «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», «кража» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».