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03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Свердловской области
21:47  03 августа 2017 0

Международную выставку RAE в Нижнем Тагиле заменят Сталинградской битвой, едой и салютом за 25 млн

Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. Нижний Тагил, RAE, испытательный полигон, военная техника
Вместо Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле теперь будет проходить куда более скромное мероприятиеФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Вместо крупнейшей международной выставки вооружений Russia Arms Expo на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле 9 сентября отпразднуют День танкиста. В программе — реконструкция Сталинградской битвы, концерты, фестиваль военной и уральской кухни и фейерверк. Об этом говорится в конкурсной документации, размещенной на портале Госзакупок. Бюджет мероприятия — 25,5 млн рублей.

В отличие от прославленной на весь мир выставки, которая проходила на нижнетагильском полигоне с 2000 года, День танкиста будут праздновать один день. И, судя по программе, никаких делегаций из политиков, бизнесменов и журналистов других стран не будет.

По требованию заказчика, на полигоне организуют боевое поле с огневыми позициями и мишенями, а также установят трибуны на 2500 мест. В реконструкции Сталинградской битвы организаторы планируют задействовать пиротехнику для 50 взрывов, винтовки Мосина (40 шт), пистолет-пулемет Шпагина и МП-40 (20 и 10 шт соответственно), а также 15 военных мотоциклов, 5 легковых автомобилей, 3 единицы бронетанковой техники и столько же артиллерийских орудий (или их макетов) времен Великой Отечественной войны.

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В числе других мероприятий в этот день — показательные выступления парашютистов, концерт на территории полигона (выступление вокалистов, танцоров и музыкальных коллективов), детская развлекательная программа, скромная выставка военной техники («не менее 8 единиц» по условиям контракта), гастрономический фестиваль с мастер-классами, концерт около Дворца культуры им. Окунева и праздничный фейерверк.

День танкиста в Нижнем Тагиле будет проводиться ежегодно вместо Russia Arms Expo, которая теперь проходит в Кубинке Московской области. Для сравнения, последняя выставка RAE-2015 проходила на протяжении 4 дней. За это время «Старатель» посетили 46500 гостей, 1021 представителей компаний, 52 иностранные делегации, 679 журналистов из 290 СМИ. За прямой трансляцией наблюдали 833 803 человека. На полигоне было выставлено 2700 экспонатов и 81 образец наземной и воздушной техники, а участие в демонстрационных показах приняли 3105 участников и 200 экипажей боевых машин.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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