Первый снег выпал в Екатеринбурге

Ранним утром 11 октября екатеринбуржцы стали свидетелями первого снега. Как и рассказывали синоптики, теплая погода ушла из региона. Кадрами первых снежинок делятся жители города в соцсетях.
«Вот и снег пришел в Екатеринбург. Пора зимние вещи доставать», — рассказал URA.RU собеседник, запечатлевшей первый снег. Многие жители рады приходу осадков, однако есть и те, кому не хочется прощаться с теплой погодой и готовиться к зиме.
Ранее в разговоре с URA.RU руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что вторая часть октября ожидается крайне холодной. Помимо этого, в регион придут осадки в виде снега.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!