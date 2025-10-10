10 октября 2025

Первый снег выпал в Екатеринбурге

Первый снег в Свердловской области выпал еще в сентябре
Первый снег в Свердловской области выпал еще в сентябре

Ранним утром 11 октября екатеринбуржцы стали свидетелями первого снега. Как и рассказывали синоптики, теплая погода ушла из региона. Кадрами первых снежинок делятся жители города в соцсетях.

«Вот и снег пришел в Екатеринбург. Пора зимние вещи доставать», — рассказал URA.RU собеседник, запечатлевшей первый снег. Многие жители рады приходу осадков, однако есть и те, кому не хочется прощаться с теплой погодой и готовиться к зиме.

Ранее в разговоре с URA.RU руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что вторая часть октября ожидается крайне холодной. Помимо этого, в регион придут осадки в виде снега.

