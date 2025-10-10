У студентов УрФУ появятся круглосуточные комнаты отдыха и коворкинги

В УрФУ могут появиться круглосуточные места для занятий и отдыха студентов. Соответствующую идею поддержал и. о. ректора вуза Илья Обабков. Об этом он сообщил на встрече со студентами, которая прошла 9 октября.
«Я за то, чтобы университет всегда работал круглосуточно, но есть маленькие барьеры <...> ИРИТ-РТФ пошел навстречу студентам, там сделали несколько аудиторий, которые не закрываются. В них можно прийти и в любое время делать домашку. Там можно жить теперь. Если будут новые предложения, я всегда буду готов помочь», — подчеркнул Обабков.
Глава вуза также заявил, что в старых корпусах свободные пространства под коворкинги закончились. Однако Обабков уверен, что с помощью студентов получится найти то пространство, которое можно выгодно использовать во благо всех, кто обучается в универе. «Нужны конкретные предложения: по коворкингу в этом здании, по коворкингу в том здании. Давайте искать вместе, найдем помещение, которое используется не так и возьмемся за него», — добавил он.
