В Екатеринбурге на улице Таватуйская водитель Nissan X-Trail не заметил приближающегося школьника на мотоцикле, начал разворот и сбил парня. В результате ДТП юного мотоциклиста в срочном порядке доставили в больницу. Подробности аварии рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«В результате столкновения мотоциклист, юношу с телесными повреждениями доставили в больницу Екатеринбурга. Подросток, управлявший мотоциклом, имеет водительское удостоверения категории „А1, М“, транспортное средство зарегистрировано в установленном порядке», — рассказали в ведомстве.
У виновника ДТП за спиной стаж вождения 28 лет. В момент аварии никто из участников не был пьян. На водителя Nissan составили административный протокол.
