В УрФУ официально внедрили искусственный интеллект

Ректор УрФУ Илья Обабков подписал приказ, согласно которому всем преподавателям и студентам разрешается пользоваться ИИ в учебных и научных целях. При этом помощью искусственного интеллекта может пользоваться и руководство вуза, принимая соответствующие решения. Приказ появился на сайте университета.
«Политика в области внедрения и использования систем искусственного интеллекта в образовательной, научной и управленческой деятельностях деятельности ФГАОУ ВО „УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина“ определяет принципы, возможности и ограничения использования систем искусственного интеллекта в университете для достижения образовательных и научных результатов, эффективности управления университетом и его устойчивости», — говорится в тексте документа. Также подчеркивается, что нововведения являются экспериментальными и вводятся сроком на два года.
Вне зависимости от занимаемой должности в универе, приказ требует указывать наименование, цели и методы использования конкретных инструментов ИИ при выполнении учебных заданий. Такая информация должна быть отражена в разделе «Материалы и методы» либо в соответствующем разделе научной статьи, аналитической записки, отчета или выпускной квалификационной работы.
