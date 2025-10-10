В Екатеринбурге пропали два состава метро: где они сейчас

Из екатеринбургского метрополитена забрали два «серых» состава, чтобы отправить их на техническое обслуживание. Сейчас вагоны приводятся в идеальное состояние. Вскоре они вернутся на привычные места, сообщили в telegram-канале метрополитена.
«После определенного пробега вагоны проходят техническое обслуживание, текущий, средний и капитальный ремонт. Два состава 81-717.6 „набегали“ определенный километраж и отправились на длительный ремонт», — рассказали представители метро Екатеринбурга.
Ранее в сентябре 2025 года музей техники в Верхней Пышме уже пополнился двумя вагонами метро моделей Ема-502 и 81-717, поступившими из Санкт-Петербурга. Эти составы стали экспонатами после завершения эксплуатации на городских линиях.
