10 октября 2025

В Екатеринбурге пропали два состава метро: где они сейчас

В метро Екатеринбурга два состава отправились на ремонт
Составы отправились на плановый ремонт
Составы отправились на плановый ремонт

Из екатеринбургского метрополитена забрали два «серых» состава, чтобы отправить их на техническое обслуживание. Сейчас вагоны приводятся в идеальное состояние. Вскоре они вернутся на привычные места, сообщили в telegram-канале метрополитена.

«После определенного пробега вагоны проходят техническое обслуживание, текущий, средний и капитальный ремонт. Два состава 81-717.6 „набегали“ определенный километраж и отправились на длительный ремонт», — рассказали представители метро Екатеринбурга.

Ранее в сентябре 2025 года музей техники в Верхней Пышме уже пополнился двумя вагонами метро моделей Ема-502 и 81-717, поступившими из Санкт-Петербурга. Эти составы стали экспонатами после завершения эксплуатации на городских линиях.

