10 октября 2025

Екатеринбуржцы по несколько часов ждут свои рейсы в Кольцово.

Всего задержано шесть рейсов
В Кольцово перенесли вылет шести самолетов. Из-за задержек рейсы «Уральских авиалиний», Red Wings, Utair и "Аэрофлота" покинут Екатеринбург с опозданием. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, рейсы «Уральских авиалиний» в Уфу, Махачкалу и Краснодар были задержаны на период от 30 минут до трех часов. Самолеты Red Wings и Utair в Уфу отложили почти на три часа. Рейс "Аэрофлота" не сможет вылететь в Санью (Китай) и также задержится в Екатеринбурге. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям перевозчиков. Ответ будет опубликован, как только поступит.

