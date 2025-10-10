В Кольцово перенесли вылет шести самолетов. Из-за задержек рейсы «Уральских авиалиний», Red Wings, Utair и "Аэрофлота" покинут Екатеринбург с опозданием. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Согласно расписанию, рейсы «Уральских авиалиний» в Уфу, Махачкалу и Краснодар были задержаны на период от 30 минут до трех часов. Самолеты Red Wings и Utair в Уфу отложили почти на три часа. Рейс "Аэрофлота" не сможет вылететь в Санью (Китай) и также задержится в Екатеринбурге.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям перевозчиков. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!