Популярная группа Artik & Asti выступили 11 октября в Екатеринбурге в ДИВСе. На концерт пришли тысячи поклонников. Одну из девушек певица лично поздравила с днем рождения. Кадрами с концерта поделилась читательница URA.RU.
«Она поздравила женщину из зала с днем рождения. Ее об этом попросил мужчина именинницы», — рассказала собеседница агентства.
Также Севиль рассказала, что участвовала сегодня в съемках в фильме. Что именно это за работа, певица не уточнила. Она также вывела на сцену девочку, вместе с которой сегодня происходили съемки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!