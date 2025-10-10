10 октября 2025

Группа Artik & Asti зажгла в ДИВСе в Екатеринбурге. Видео

Группа Artik & Asti выступила в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Певица рассказала, что снималась в кино
Певица рассказала, что снималась в кино Фото:

Популярная группа Artik & Asti выступили 11 октября в Екатеринбурге в ДИВСе. На концерт пришли тысячи поклонников. Одну из девушек певица лично поздравила с днем рождения. Кадрами с концерта поделилась читательница URA.RU.

«Она поздравила женщину из зала с днем рождения. Ее об этом попросил мужчина именинницы», — рассказала собеседница агентства.

Также Севиль рассказала, что участвовала сегодня в съемках в фильме. Что именно это за работа, певица не уточнила. Она также вывела на сцену девочку, вместе с которой сегодня происходили съемки. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Популярная группа Artik & Asti выступили 11 октября в Екатеринбурге в ДИВСе. На концерт пришли тысячи поклонников. Одну из девушек певица лично поздравила с днем рождения. Кадрами с концерта поделилась читательница URA.RU. «Она поздравила женщину из зала с днем рождения. Ее об этом попросил мужчина именинницы», — рассказала собеседница агентства. Также Севиль рассказала, что участвовала сегодня в съемках в фильме. Что именно это за работа, певица не уточнила. Она также вывела на сцену девочку, вместе с которой сегодня происходили съемки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...