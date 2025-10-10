Омбудсмен Мерзлякова проверила СИЗО Екатеринбурга, где сообщали о привилегиях для мусульман

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила СИЗО-5 для проверки информации о «поблажках» для мусульман. Об этом сообщили в пресс-службе Совета по правам человека.
«Мусульмане соблюдают свои обряды, совершают намаз и считают, что они все делают правильно. При этом люди, которые рядом с ними сидят, говорят, что они не испытывают какого-то дискомфорта. Тем не менее мы наметили провести круглый стол на тему соблюдения мусульманских обрядов в наших колониях», — заявила Мерзлякова.
По итогам визита омбудсмен осмотрела все помещения изолятора и поблагодарила врио начальника СИЗО-5 Дениса Косова за работу по совершенствованию условий содержания. По словам Мерзляковой, система функционирует, несмотря на сложные условия, и выявленные вопросы будут решаться совместно с руководством учреждения.
Ранее в ГУФСИН России по Свердловской области также заявили, что у заключенных, исповедующих ислам, нет никаких особенных привилегий. Пост с утверждениями о привилегиях для мусульманской общины екатеринбургского СИЗО в одном из СМИ. В публикации со ссылкой на одного из заключенных утверждалось, что мусульманам якобы разрешено готовить еду в камере и проводить коллективные молитвы с участием муллы.
