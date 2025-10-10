Свердловчан предупредили об экстремальном ветре

В некоторых местах Свердловской области 11 октября ожидается штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения. Не ищите укрытий около стен домов и не оставляй автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций», — пояснили в telegram-канале ведомства.
Попросить срочной помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
