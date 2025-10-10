Какой будет погода в Свердловской области в середине и конце октября

Середина и конец октября в Свердловской области будут умеренно-прохладными, а осадки могут быть в виде снега. Таким предварительным прогнозом с URA.RU поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Ближайшие пять дней в регионе продержится сухая холодная погода. Она будет продиктована антициклоном, который в основном будет располагаться над югом Сибири. Ночью заморозки до -5 градусов, дневные температуры порядка 0...+5. Но пока без осадков», — сказал Шувалов.
С 14-16 числа начнется переход к более мягкой погоде: ночью уже около нуля, днем до +6-7 градусов тепла и небольшие осадки. Причем при переходе от холодной погоды к более теплой осадки могут быть в виде снега, добавил синоптик.
«Затем Свердловскую область вновь возьмет под свое крыло антициклон, установится достаточно прохладная погода. Ночные температуры в третьей декаде будут слабо отрицательными, днем столбик термометра достигнет +5.»Но все это при отсутствии каких бы то ни было значимых осадков. Их количество будет очень небольшое», — уточнил Шувалов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!