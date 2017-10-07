В Германии нарисовали огромного Путина со стихами и гимном Евросоюза. ФОТО

Уличные художники подготовили подарок к 65-летию президента РФ Владимира Путина. В Берлине появилось граффити, где российский лидер изображен сидящим в кресле в окружении белых голубей — символов мира.
Рядом с ним разместили строчки из гимна Евросоюза — «Оды к радости» Фридриха Шиллера, пишут «Известия». В переводе на русский они значат следующее:
«Ты сближаешь без усилья
Всех разрозненных враждой,
Там, где ты раскинешь крылья,
Люди — братья меж собой».
Как писало «URA.RU», ранее автор картины «Путин со щенком», художник Алексей Сергиенко, написал ее «ремейк» к 65-летию президента России. Двухметровый арт-объект «Золотой Путин» повторяет популярное изображение, но выполнен золотой краской.