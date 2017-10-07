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07 октября 2017
10:41  07 октября 2017 6

В Германии нарисовали огромного Путина со стихами и гимном Евросоюза. ФОТО

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, путин владимир
Уличные художники Берлина поздравили российского президентаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уличные художники подготовили подарок к 65-летию президента РФ Владимира Путина. В Берлине появилось граффити, где российский лидер изображен сидящим в кресле в окружении белых голубей — символов мира.

Рядом с ним разместили строчки из гимна Евросоюза — «Оды к радости» Фридриха Шиллера, пишут «Известия». В переводе на русский они значат следующее:

«Ты сближаешь без усилья

Всех разрозненных враждой,

Там, где ты раскинешь крылья,

Люди — братья меж собой».

Президент изображен сидящим в кресле в окружении белых голубей
Фото: «Известия»

Как писало «URA.RU», ранее автор картины «Путин со щенком», художник Алексей Сергиенко, написал ее «ремейк» к 65-летию президента России. Двухметровый арт-объект «Золотой Путин» повторяет популярное изображение, но выполнен золотой краской.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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