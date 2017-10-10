Противник пермских губернаторов не хочет быть банкротом

Лидер пермского движения «Выбор» Константин Окунев оспаривает законность требований банка, из-за которых он стал банкротом. Как стало известно «URA.RU», дело готовится рассматривать московский суд.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Замоскворецкий районный суд Москвы готовится к рассмотрению дела о банкротстве пермского политика и экс-бизнесмена Константина Окунева. Окунев предпринял попытку признать незаконными требования банка «Авангард» (по месту его нахождения и подан иск), которые привели к финансовой несостоятельности пермяка.
Сам Константин Окунев подтвердил «URA.RU» факт судебных разбирательств и сообщил, что ждет назначения судебного заседания. «Закон о банкротстве физических лиц остается довольно „сырым“. Изначально мое банкротство носило довольно спорный характер, оно стало результатом поручительств за предприятия, которые до сих пор имеют серьезные активы. Реализация этого имущества удовлетворила бы кредиторов. История показывает, что дело о моем банкротстве было неким элементом политического давления на мою скромную фигуру», — говорит лидер «Выбора».
Собеседник агентства добавил, что выступал поручителем по договорам, условия которых банк существенно изменил в одностороннем порядке. Соответственно, факт поручительства Окунев поставил под сомнение. Ранее он уже обращался в московский суд, но исковое заявление рассмотрели без участия политика.
Константин Окунев, напомним, был одним из основателей крупой торговой сети «Добрыня», прекратившей существование в результате конфликта с поставщиками в 2013 году. Сам политик был поручителем группы предприятий по ряду договоров. Сумма требований кредиторов к Окуневу составила 861 млн рублей, экс-бизнесмен был признан судом банкротом.
В августе арбитражный суд освободил Окунева от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Банк «Авангард» попытался оспорить решение, но безуспешно.
На сегодняшний день лидер движения «Выбор» остается одним из наиболее известных пермских политиков. Константин Окунев в свое время был депутатом Заксобрания, активно противостоял губернаторам Олегу Чиркунову и Виктору Басаргину. Неоднократно выступал с критикой и нового главы региона Максима Решетникова.
В этом году Окунев заявил о своем участии в выборах губернатора от партии «Города России», но не дошел до этапа регистрации — не сумел пройти муниципальный фильтр.