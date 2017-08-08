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Главные новости Пермского края
12:51  08 августа 2017 0

Главного противника пермских губернаторов освободили от всех долгов. Он сравнил себя с Трампом

Пресс-конференция кандидата в губернаторы Пермского края Константина Окунева. Пермь, Окунев Константин
Обанкротившийся Константин Окунев сравнил себя с Дональдом Трампом и Генри ФордомФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края завершил процедуру банкротства в отношении бывшего кандидата в губернаторы Константина Окунева. Оппозиционный политик признался, что рад этому.

«Друзья, уже неделю пребываю в хорошем расположении духа. Пермский арбитражный суд освободил таки меня от обязательств по поручительствам перед некоторыми финансовыми институтами Российской Федерации», — написал в Facebook Константин Окунев. Он также назвал банкротство «процедурой финансового оздоровления», а тем, кто не согласен с этим утверждением, посоветовал почитать юридическую практику. При этом оппозиционер напомнил своим «френдам» и подписчикам о знаменитых банкротах, среди которых были Марк Твен, художник и мультипликатор Уолт Дисней, ученый Томас Эдисон, предприниматель Генри Форд, спортсмен Майк Тайсон, президенты США Авраам Линкольн и Дональд Трамп.

Константин Окунев признан банкротом осень прошлого года в результате конфликта его торговой сети с партнерами. Общая сумма, которую требовали с оппозиционного политика кредиторы, составила более 860 миллионов рублей.

Окунев выдвигался на выборы губернатора Пермского края от партии «Города России», но не сумел набрать нужное количество голосов и пройти муниципальный фильтр. Политик заявил, что сейчас его команда формирует стратегию «по наведению порядка» в выборах глав субъектов РФ (подробностей не раскрыл), ведет переписку с Центральной избирательной комиссией. В судах и через правоохранительные органы Окунев готов доказать, что ему создавались препятствия при помощи административного ресурса.

Анна Белкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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