Странный внешний вид Центрального стадиона продолжает будоражить общественность. Болельщики и все остальные недоумевают относительно временных трибун, сооруженных к чемпионату мира по футболу 2018 года. Основных вопросов четыре: выглядят странно; в отличие от основных мест, никак не защищены от дождя; кроме того, фанаты беспокоятся, что на трибунах не будет никакой инфраструктуры вроде туалетов и точек по продаже закусок. А самый главный: будет ли с них видно вообще поле — судя по распространившимся в Сети фотографиям, обзор с верхних рядов сильно ограничивает крыша.
Обсуждения докатились до Лондона, где «The Telegraph» даже сделал необычную архитектуру спортплощадки поводом для обзора «Русский юродивый стадион чемпионата и самые странные площадки, на которых проводились финальные игры». Вслед за последовавшими публикациями в западных СМИ в России снова разгорелись споры о том, как воспринимать разборные трибуны.
Что касается ответа на главный вопрос — поле с верхних рядов временных трибун видно хорошо. Об этом журналистам заявил побывавший в Екатеринбурге две недели назад директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. В этом можно убедиться и самостоятельно, если посмотреть на попавшие в Сеть фотографии, сделанные с трибун.
Что касается странного вида, защиты от дождя и всего прочего, то тут, как объясняют проектировщики, все согласно требованиям FIFA. То есть: туалеты будут, а к погоде болельщикам придется приспосабливаться самостоятельно.
«Размещение трибун за пределами „чаши“ стадиона обусловлено стесненными условиями габаритов исторического пространства стадиона. Согласно международным требованиям, предъявляемым к проведению матчей, наличие покрытия над трибунами необходимо только над главными трибунами — западной и восточной. Для зрителей временных трибун запроектированы как туалеты, так и точки общественного питания», — пояснил «URA.RU» представитель проектного института «Арена» Александр Богомолов.