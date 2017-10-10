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10 октября 2017
Главные новости Свердловской области
17:51  10 октября 2017 2

Проектировщики «Русского юродивого стадиона»: во всем виноваты требования FIFA и историческая необходимость

Странный вид временных трибун Центрального стадиона высмеяли уже во всем миреФото: со страницы Бориса Юзефпольского в Facebook
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Странный внешний вид Центрального стадиона продолжает будоражить общественность. Болельщики и все остальные недоумевают относительно временных трибун, сооруженных к чемпионату мира по футболу 2018 года. Основных вопросов четыре: выглядят странно; в отличие от основных мест, никак не защищены от дождя; кроме того, фанаты беспокоятся, что на трибунах не будет никакой инфраструктуры вроде туалетов и точек по продаже закусок. А самый главный: будет ли с них видно вообще поле — судя по распространившимся в Сети фотографиям, обзор с верхних рядов сильно ограничивает крыша.

Если посмотреть непосредственно с трибун, то большая часть вопросов снимается
Фото: Дениса Стриганова

Обсуждения докатились до Лондона, где «The Telegraph» даже сделал необычную архитектуру спортплощадки поводом для обзора «Русский юродивый стадион чемпионата и самые странные площадки, на которых проводились финальные игры». Вслед за последовавшими публикациями в западных СМИ в России снова разгорелись споры о том, как воспринимать разборные трибуны.

Что касается ответа на главный вопрос — поле с верхних рядов временных трибун видно хорошо. Об этом журналистам заявил побывавший в Екатеринбурге две недели назад директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. В этом можно убедиться и самостоятельно, если посмотреть на попавшие в Сеть фотографии, сделанные с трибун.

Что касается странного вида, защиты от дождя и всего прочего, то тут, как объясняют проектировщики, все согласно требованиям FIFA. То есть: туалеты будут, а к погоде болельщикам придется приспосабливаться самостоятельно.

«Размещение трибун за пределами „чаши“ стадиона обусловлено стесненными условиями габаритов исторического пространства стадиона. Согласно международным требованиям, предъявляемым к проведению матчей, наличие покрытия над трибунами необходимо только над главными трибунами — западной и восточной. Для зрителей временных трибун запроектированы как туалеты, так и точки общественного питания», — пояснил «URA.RU» представитель проектного института «Арена» Александр Богомолов.

Игорь Чукреев
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