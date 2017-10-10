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10 октября 2017
19:17  10 октября 2017 0

Мошенник из Тюмени заманивает зауральцев бесплатной помощью наркоманам и алкоголикам

Шадринцев призывают не доверять непроверенной информации с объявленийфото: группа "Административно-техническая инспекция г.Шадринск" во "ВКонтакте"

В Шадринске появились объявления о бесплатной помощи наркоалкозависимым, расклеенные в неположенных местах. Пытаясь найти нарушителей, сотрудники административно-технической инспекции города наткнулись на сомнительные факты.

«На круглосуточный номер телефона справочной службы ответила женщина-диспетчер, которая отказалась называть организацию, от имени которой занимаются реабилитацией нарко- и алкозависимых», — сообщили в АТИ. В ОМВД Шадринска на запрос ведомства сообщили, что «организации с указанными данными, зарегистрированной как юридическое лицо, оказывающей бесплатную помощь наркоалкозависимым, не существует. Объявления размещали люди, нанятые через интернет-форум мужчиной, который проживает в городе Тюмень». Шадринцев просят не доверять подобным объявлениям.

«Мы с этим сталкиваемся постоянно. В Кургане тоже все заклеено такими объявлениями, — говорит курганский депутат, председатель курганской региональной общественной организации „Новая жизнь“ Наталья Семина. — И кто только не наживается на наркозависимых! Родители отправляют детей неизвестно куда, а потом не могут найти». Как отметила Семина, нередко случается, что у таких организаций нет программ реабилитации и специалистов, а зависимых просто делают «рабами».

В Курганской области работают 13 центров реабилитации и адаптации алконаркозависимых, информация о них есть у общественников, работу этих центров контролируют надзорные ведомства. В каждом из центров, по словам Семиной, появляются бесплатные «социальные места». Вместе с тем, в марте этого года в Зауралье разгорелся скандал: четыре сотрудника центра «Ирис» Юргамышского района были задержаны по обвинению в незаконном лишении свободы алко- и наркозависимых. Расследование уголовного дела продолжается. В коттедже «Ириса» сейчас располагается другой реабилитационный центр — «Решение».

Анна Бояркина
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