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11 октября 2017
17:54  11 октября 2017 0

Двое сельских любителей дискотек украли светофор, чтобы сделать светомузыку. Теперь им грозит срок

Первый снег. Нижневартовск., светофор, зима, погода
Ярославцы придумали новое назначение для светофораФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Ярославской области два уроженца поселка Песочное украли светофор, чтобы сделать из него светомузыку. Теперь любители дискотек предстанут перед судом, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кража светофора случилась в конце апреля на трассе Ярославль-Рыбинск в 250 метрах от поворота в Песочное. Молодые люди возвращались с дискотеки, когда вдруг заметили на обочине светофор и придумали для него новое назначение.

«В результате хищения светофора Департаменту транспорта Ярославской области причинен ущерб на сумму свыше 15 тысяч рублей. Стоимость восстановительного ремонта поврежденного светофорного объекта составила более 65 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Обвиняемые, когда их поймали, признались в краже, у одного из них дома нашли составные части похищенного светофора. Уголовное дело направлено в Рыбинский городской суд для рассмотрения по существу, максимальное наказание, которое грозит ярославцам — лишение свободы на срок до пяти лет.

Виктор Дорофеев
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