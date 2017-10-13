{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,69
Динамика за 2 недели
Евро 68,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 октября 2017
12 октября 2017
Главные новости Свердловской области
00:32  13 октября 2017 0

«Максидому» не удалось отменить решение ГИБДД

Построенный на месте бывшего Паркового рынка, "Максидом" до сих пор стоит полупустойФото: Википедия

Арбитражный суд Свердловской области отказал администрации торгово-развлекательного центра «Максидом» в признании незаконным решения ГИБДД, в результате чего подъезд со стороны улицы Тверитина оказался закрытым.

«Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью», — приводит портал E1 решение Арбитражного суда.

Как сообщается, ГИБДД заинтересовалась ситуацией в квартале улиц Тверитина — Красноармейская — Луначарского Большакова после обращения одного из местных жителей, который попросил установить регулируемый пешеходный переход на улице Тверитина. В частности, указывалось, что после строительства и открытия ТРЦ движение по Тверитина стало более интенсивным.

Представители госавтоинспекции изучили проектную документацию и пришли к выводу, что администрация «Максидома„не исполнила своих обязательств, так как после завершения строительства на прилежащих улицах должны были установить светофоры, знаки, обозначающие переходы, а также ограждения. Однако этого не произошло.

Напомним, ранее URA.RU писало, что владельцы «Максидома» обратились в суд с требованием признать незаконными действия ГИБДД, запретившей заезд к ТРЦ со стороны улицы Тверитина. Указывалось, в частности, что из-за того, что проезд закрыт, убытки ежедневно могут составлять до 300 тыс. рублей.

Стоит отметить, что сразу после завершения строительства на перекрестках в указанном районе были установлены знаки и появилась соответствующая разметка, однако по какой-то причине через несколько месяцев переходы были демонтированы.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров