Арбитражный суд Свердловской области отказал администрации торгово-развлекательного центра «Максидом» в признании незаконным решения ГИБДД, в результате чего подъезд со стороны улицы Тверитина оказался закрытым.
«Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью», — приводит портал E1 решение Арбитражного суда.
Как сообщается, ГИБДД заинтересовалась ситуацией в квартале улиц Тверитина — Красноармейская — Луначарского Большакова после обращения одного из местных жителей, который попросил установить регулируемый пешеходный переход на улице Тверитина. В частности, указывалось, что после строительства и открытия ТРЦ движение по Тверитина стало более интенсивным.
Представители госавтоинспекции изучили проектную документацию и пришли к выводу, что администрация «Максидома„не исполнила своих обязательств, так как после завершения строительства на прилежащих улицах должны были установить светофоры, знаки, обозначающие переходы, а также ограждения. Однако этого не произошло.
Напомним, ранее URA.RU писало, что владельцы «Максидома» обратились в суд с требованием признать незаконными действия ГИБДД, запретившей заезд к ТРЦ со стороны улицы Тверитина. Указывалось, в частности, что из-за того, что проезд закрыт, убытки ежедневно могут составлять до 300 тыс. рублей.
Стоит отметить, что сразу после завершения строительства на перекрестках в указанном районе были установлены знаки и появилась соответствующая разметка, однако по какой-то причине через несколько месяцев переходы были демонтированы.