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13 октября 2017
12 октября 2017
11 октября 2017
17:30  13 октября 2017 0

Тюменские энергетики готовы забрать ветхие сети у дачников и садоводов. ИНСТРУКЦИЯ

Дачные сети энергетики отремонтируютФОТО: пресс-служба СУЭНКО

Тюменские энергетики заявили, что помогут местным садоводам и дачникам разобраться с электросетями. На общей встрече в администрации Тюменского района чиновники рассказали, как передать сети на обслуживание энергетикам.

Дачникам представили универсальную пошаговую инструкцию по передаче сетей. Так, сначала необходимо отправить в адрес территориальной сетевой организации предложение о приобретении электрических сетей, расположенных в границах товарищества. После этого представители дачников и энергетики вместе осматривают сети на месте и проводят инвентаризацию. Затем, на общем собрании, члены СНТ (или ДНТ) принимают коллективное решение и подписывают договор о передачи сетей СНТ на баланс компании.

В СУЭНКО сообщили, что компания уже подписала договор купли-продажи с ПСО Боровое, а после выполнения мероприятий в рамках договора и подписания акта приема-передачи сети будут переданы компании.

Ранее СНТ и ДНТ несли ответственность за электроснабжение до границ сообщества. На территории товариществ электрооборудование находилось в собственности самих дачников, и они же отвечали за исправность сетей. Однако сейчас в большинстве товариществ оборудование, установленное несколько десятилетий назад, изношено и требует реконструкции. Кроме того, количество постоянных жителей растет, увеличивая нагрузку на сети. «Самостоятельно дачники поддерживать электрические сети в рабочем состоянии не могут», — отметили в пресс-службе ПАО СУЭНКО.

Пилотный проект по передаче дачных сетей на баланс энергетикам был разработан и запущен в Тюменской области в конце 2016 года по поручению губернатора Владимира Якушева. Первой осуществлять передачу сетей дачных сообществ на территории Тюмени и Тюменского района начала компания СУЭНКО. Инструкция по передаче электрических сетей на баланс сетевой компании ПАО «СУЭНКО» (с бланками).

Валерий Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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