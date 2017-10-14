На границе с Россией из-за коммунистических футболок задержаны пятеро украинцев

В Харьковской области 13 октября на границе с Россией силовики задержали пятерых граждан Украины, у которых с собой были футболки с коммунистической символикой. Молодые люди направлялись на фестиваль молодежи и студентов в Сочи.
«Явно действовали по какой-то наводке, поскольку из 70 человек, которые были в автобусе, нас сразу идентифицировали, подозвали к себе и начали обыск», — рассказал один из задержанных, слова которого приводит «Газета.ru».
По словам молодых людей, во время обыска вещи из сумок буквально летали по помещению. Теперь задержанные находятся в ожидании предъявления претензий.
«Периодически нам говорят фразы в стиле: Вы приехали, нарвались», — говорит один из участников инцидента.