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14 октября 2017
19:10  14 октября 2017 0

На границе с Россией из-за коммунистических футболок задержаны пятеро украинцев

Луганск КПП в руках ЛНР, россия, кпп, граница
Границу с Россией молодым людям пересечь не удалосьФото: Карина Ванеш © URA.RU

В Харьковской области 13 октября на границе с Россией силовики задержали пятерых граждан Украины, у которых с собой были футболки с коммунистической символикой. Молодые люди направлялись на фестиваль молодежи и студентов в Сочи.

«Явно действовали по какой-то наводке, поскольку из 70 человек, которые были в автобусе, нас сразу идентифицировали, подозвали к себе и начали обыск», — рассказал один из задержанных, слова которого приводит «Газета.ru».

По словам молодых людей, во время обыска вещи из сумок буквально летали по помещению. Теперь задержанные находятся в ожидании предъявления претензий.

«Периодически нам говорят фразы в стиле: Вы приехали, нарвались», — говорит один из участников инцидента.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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