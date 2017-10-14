Более 3 тысяч гостей собрал фестиваль «РыбаДичь» в МВЦ «Екатеринбург — ЭКСПО». Мероприятие превратилось в настоящий праздник для любителей вкусно поесть, послушать хорошую музыку и весело провести время.
Несмотря на некоторую удаленность площадки, очереди перед входом продемонстрировали, что собственный event-проект команды Игоря Данилова увенчался полным успехом.
Гастрономический фестиваль в формате «все включено» с non-stop уральских cover-групп завершился большим концертом группы TRUBETSKOY (бывший «Ляпис Трубецкой»). Хэдлайнер исполнил как нашумевшие в 90-х хиты, вроде «Ты кинула», так и новые песни. «Неограниченная дегустация пенных напитков», заявленная в программе, не спровоцировала никаких инцидентов. Слаженные действия службы безопасности выставочного центра и правоохранительных органов не позволили омрачить праздник.
Анонсированный организаторами бесплатный трансфер работал безукоризненно. С 11:30 и до 23:00 автобусы регулярно курсировали между центром города и МВЦ.