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14 октября 2017
13 октября 2017
Главные новости Свердловской области
22:45  14 октября 2017 0

Фестиваль «РыбаДичь» в «Екатеринбург ЭКСПО» стал праздником для тысяч горожан. ФОТО

Музыкальный non-stop порадовал екатеринбуржцевФото: оргкомитет фестиваля "РыбаДичь"

Более 3 тысяч гостей собрал фестиваль «РыбаДичь» в МВЦ «Екатеринбург — ЭКСПО». Мероприятие превратилось в настоящий праздник для любителей вкусно поесть, послушать хорошую музыку и весело провести время.

Несмотря на некоторую удаленность площадки, очереди перед входом продемонстрировали, что собственный event-проект команды Игоря Данилова увенчался полным успехом.

Гастрономический фестиваль в формате «все включено» с non-stop уральских cover-групп завершился большим концертом группы TRUBETSKOY (бывший «Ляпис Трубецкой»). Хэдлайнер исполнил как нашумевшие в 90-х хиты, вроде «Ты кинула», так и новые песни. «Неограниченная дегустация пенных напитков», заявленная в программе, не спровоцировала никаких инцидентов. Слаженные действия службы безопасности выставочного центра и правоохранительных органов не позволили омрачить праздник.

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Фото: читатель «URA.RU»

Анонсированный организаторами бесплатный трансфер работал безукоризненно. С 11:30 и до 23:00 автобусы регулярно курсировали между центром города и МВЦ.

Алексей Шумов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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