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17 октября 2017
16 октября 2017
08:13  17 октября 2017 0

В Японии изобрели «антивампирский» кофе из чеснока

Ань Нгуен, основатель сети кафе вьетнамской кухни Vietmon (Вьетмон). Екатеринбург, вьетнамский кофе, вьетнамская лапша, лапша с курицей, еда, азиатская кухня
Напиток доступен беременным женщинамФото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший владелец ресторана в одной из японских префектур Йокитомо Симотаи изобрел кофейный напиток из чеснока, не содержащий кофеина.

Изобретению «антивампирского» кофе способствовал случай, произошедший с кулинаром более 30 лет назад во время приготовления блюда из мяса, пишет агентство Nation News.

По словам Симотаи, как-то он добавил к обжаренному для мяса чесноку воду. Попробовав получившееся, повар пришел к выводу, что на вкус оно напоминает кофе. На пенсии экс-владелец ресторана продолжил эксперимент.

Напиток, как утверждает его автор, подходит беременным женщинам, так как не содержит тонизирующих веществ и обладает приятным ароматом.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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