08:13 17 октября 2017 0

Напиток доступен беременным женщинам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший владелец ресторана в одной из японских префектур Йокитомо Симотаи изобрел кофейный напиток из чеснока, не содержащий кофеина.

Изобретению «антивампирского» кофе способствовал случай, произошедший с кулинаром более 30 лет назад во время приготовления блюда из мяса, пишет агентство Nation News.

По словам Симотаи, как-то он добавил к обжаренному для мяса чесноку воду. Попробовав получившееся, повар пришел к выводу, что на вкус оно напоминает кофе. На пенсии экс-владелец ресторана продолжил эксперимент.

Напиток, как утверждает его автор, подходит беременным женщинам, так как не содержит тонизирующих веществ и обладает приятным ароматом.