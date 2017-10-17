Военно-морское командование Украины уличили в употреблении наркотиков. ВИДЕО

Планы украинцев использовать тактику «Волчья стая» против Черноморского флота РФ обречены на провал. Главные военные чиновники страны находятся под воздействием «сильных веществ», заявил главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин.
«Я думаю, что это воздействие определённых сильных веществ, которые употребляют украинское военно-морское командование и украинские журналисты, которые это тиражируют», — приводит его слова «Национальная служба новостей». Он пояснил, что радары современных российских кораблей видят украинские катера ещё «даже стоящими у причальной стенки в порту».
План напасть на российский большой корабль «стаей» маленьких катеров он сравнил с развернутой цепью баранов, которая идет в атаку на волчью стаю.
«Утро.ру» напоминает, что бронекатера «Гюрза» являются единственным оконченным проектом военно-морского флота в независимой Украине. Сюжет о том, что они, как стая маленьких речных «убийц» из «Москитного флота», набросятся на неповоротливые корабли ВМФ РФ, появился на телеканале «1+1».