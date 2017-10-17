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Главные новости Югры
18:14  17 октября 2017 0

Житель ХМАО пойдет под суд за покупку шпионского «жучка»

Оборот подобных гаджетов в России запрещенФото: aliexpress.com
новость из сюжета:
Война на Украине
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Против жителя Кондинского района следователи ХМАО возбудили уголовное дело за то, что он приобрел в интернет-магазине два GPS-трекера. В России за оборот подобного оборудования предусмотрено уголовное наказание.

По словам 28-летнего мужчины, он приобрел устройство для личных нужд и не знал, что по российскому закону оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, запрещен. В перечень таких средств, в частности, входят ручки с видеокамерами или диктофонами, сообщили РИА «Новости» в региональном главке СК.

В ведомстве отметили, что подобные случаи в регионе довольно распространены — граждане регулярно заказывают различные устройства в зарубежных онлайн-магазинах, не интересуясь российским законодательством на этот счет. Однако ни один из покупателей таких гаджетов еще не получил реальный срок. Обычно в качестве наказания назначают условный срок или штраф.

Александр Пономарев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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