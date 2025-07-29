Жители элитных ЖК Сургута требуют от мэрии построить школу, которую ждут 20 лет

В Сургуте (ХМАО) жители 35 микрорайона направили коллективное обращение в администрацию города с требованием начать строительство школы. Документ подписали более 800 человек. В мэрии и компании-застройщике «Брусника» объяснили, почему проект затянулся и когда объект может появиться.
«Обещали школу — до сих пор нет»
35 микрорайон начали застраивать 20 лет назад. Сейчас, по данным мэрии, здесь проживает около пяти тысяч человек. В районе размещены жилые комплексы комфорт-класса, большинство покупателей квартир здесь рассчитывали на наличие школы и детского сада. Однако соцобъекты до сих пор не построены, а разрешения на жилую застройку продолжают выдаваться.
«В микрорайоне сотни молодых семей с детьми. При продаже квартир обещали школу в ближайшее время, но ее все нет. Мы направили обращение губернатору, мэру, в прокуратуру. Против дальнейшей застройки без школы выступают практически все жители», — рассказал URA.RU житель ЖК «Новин» Александр Соколов.
По его словам, дети добираются в школы №6, 9, 30, 46 и Лицей №1 на автобусах. Некоторые из этих учреждений переполнены и не могут принять всех новых учеников.
Что говорит мэрия
В администрации пояснили, что сроки сдвинулись из-за юридических и финансовых препятствий. «Несмотря на все совместные усилия администрации города и застройщика, строительство школы затянулось из-за юридических и финансовых препятствий. Одним из ключевых факторов стало обременение участка залогом в банке. Это ограничивало возможности застройщика по его использованию без согласия кредитора. Процедура вывода земельных участков из залога заняла более года, что также задержало реализацию проекта», — рассказали в мэрии.
Школа и детский сад предусмотрены в планировке микрорайона. Ориентировочные сроки строительства обозначены как 2029–2030 годы.
Позиция застройщика
Компания «Брусника» разрабатывает проект будущей школы. Представители застройщика уточнили, что он находится в финальной стадии, а его содержание обсуждается с властями. «После того, как все пожелания будут учтены, проект передадим на госэкспертизу», — пояснили в компании.
Разработка проекта обходится застройщику примерно в 100 миллионов рублей. Эти вложения — не обязанность, а инициатива самой компании. «В рамках разработки проекта планировки 35 микрорайона мы сразу предусмотрели площадки под будущие школу и детский сад и открыто говорили об этом в информационных и рекламных материалах. Но возведение социальных объектов никогда не являлось нашим обязательством. Мы готовы были взять на себя их проектирование, а город должен был обеспечить финансирование строительства. И эти договорённости остаются в силе», - подчеркнули в «Бруснике».
Что дальше
Сдать проект на госэкспертизу планируют в феврале 2026 года. После этого объект должен быть включен в окружную программу и получить финансирование. По оценке застройщика, на само строительство потребуется не менее трех лет. Сейчас участок под школу на улице Киртбая находится в аренде у "Брусники".
Ранее URA.RU сообщало, что в Урае (ХМАО) 1 сентября откроется новая школа с бассейном и тренажерным залом. Ее построили в густонаселенном микрорайоне города, чтобы снизить нагрузку на другие образовательные учреждения.
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