Жители Сургута вдвое чаще выбирают кремацию вместо захоронения

Жители Сургута всё чаще отдают предпочтение кремации. Как сообщил URA.RU директор городского кладбища Игорь Фурив, за последние пять лет количество таких случаев выросло более чем в 2,5 раза.
«Если в 2018–2019 годах фиксировалось около 600 кремаций в год, то сейчас — до 1,5 тысячи. Это свыше 100 процедур в месяц. Люди всё чаще выбирают такой способ прощания», — пояснил Фурив.
По его словам, существующий колумбарий, построенный в 2012 году, уже полностью заполнен. Администрация кладбища обратилась к мэрии с просьбой построить новую колумбарную стену. «Сейчас над этим ведется работа», — добавил собеседник.
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