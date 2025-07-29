29 июля 2025

Жители Сургута вдвое чаще выбирают кремацию вместо захоронения

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутяне начали обращаться к кремации в два раза чаще
Сургутяне начали обращаться к кремации в два раза чаще Фото:

Жители Сургута всё чаще отдают предпочтение кремации. Как сообщил URA.RU директор городского кладбища Игорь Фурив, за последние пять лет количество таких случаев выросло более чем в 2,5 раза.

«Если в 2018–2019 годах фиксировалось около 600 кремаций в год, то сейчас — до 1,5 тысячи. Это свыше 100 процедур в месяц. Люди всё чаще выбирают такой способ прощания», — пояснил Фурив.

По его словам, существующий колумбарий, построенный в 2012 году, уже полностью заполнен. Администрация кладбища обратилась к мэрии с просьбой построить новую колумбарную стену. «Сейчас над этим ведется работа», — добавил собеседник.

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Жители Сургута всё чаще отдают предпочтение кремации. Как сообщил URA.RU директор городского кладбища Игорь Фурив, за последние пять лет количество таких случаев выросло более чем в 2,5 раза. «Если в 2018–2019 годах фиксировалось около 600 кремаций в год, то сейчас — до 1,5 тысячи. Это свыше 100 процедур в месяц. Люди всё чаще выбирают такой способ прощания», — пояснил Фурив. По его словам, существующий колумбарий, построенный в 2012 году, уже полностью заполнен. Администрация кладбища обратилась к мэрии с просьбой построить новую колумбарную стену. «Сейчас над этим ведется работа», — добавил собеседник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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