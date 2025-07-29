ДТП произошло накануне вечером на улице Железнодорожной
В Югорске (ХМАО) водитель «Газели» не справился с управлением и снес дорожное ограждение, а после выехал на тротуар. О происшествии власти города сообщили в соцсети.
В ДТП никто не пострадал
«Сегодня вечером по улице Железнодорожной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой „Газели“. Водитель автомобиля не справился с управлением, снес ограждение и выехал на тротуар», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Уточняется, что в ДТП никто не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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