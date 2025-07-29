29 июля 2025

В ХМАО грузовик снес ограждение и вылетел на тротуар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло накануне вечером на улице Железнодорожной
ДТП произошло накануне вечером на улице Железнодорожной Фото:

В Югорске (ХМАО) водитель «Газели» не справился с управлением и снес дорожное ограждение, а после выехал на тротуар. О происшествии власти города сообщили в соцсети.

В ДТП никто не пострадал
В ДТП никто не пострадал
Фото:

«Сегодня вечером по улице Железнодорожной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой „Газели“. Водитель автомобиля не справился с управлением, снес ограждение и выехал на тротуар», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Уточняется, что в ДТП никто не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Югорске (ХМАО) водитель «Газели» не справился с управлением и снес дорожное ограждение, а после выехал на тротуар. О происшествии власти города сообщили в соцсети. «Сегодня вечером по улице Железнодорожной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой „Газели“. Водитель автомобиля не справился с управлением, снес ограждение и выехал на тротуар», — сообщается в telegram-канале мэрии. Уточняется, что в ДТП никто не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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