В суде свидетели выступили в защиту экс-руководителя шахматной федерации ХМАО, обвиняемой в мошенничестве

Свидетели в суде выступили в защиту экс-главы шахматной федерации ХМАО Залевской
© Служба новостей «URA.RU»
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Свидетели в суде Ханты-Мансийского района выступили в защиту Залевской, обвиняемой в мошенничестве
Свидетели в суде Ханты-Мансийского района выступили в защиту Залевской, обвиняемой в мошенничестве Фото:

В Ханты-Мансийском районном суде выступили свидетели по делу бывшего руководителя шахматной федерации Югры Натальи Залевской. Она проходит обвиняемой по делу о мошенничестве — следствие считает, что Залевская получала деньги за неоказанные услуги, заключая договоры с руководителем нескольких НКО Владиславом Черновым, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Благодаря ей в нашем, Советском районе шахматное образование стало развиваться активно. Стало проводиться много шахматных турниров. Благодаря ей мы ездили на шахматные турниры и побеждали, повышали квалификацию. Сейчас, к сожалению, это стало угасать», — рассказала в суде педагог допобразования центра «Созвездие» Ирина Минина.

Она отметила, что при Залевской участники получали призы и награды. Эту информацию подтвердили и другие свидетели — педагоги шахматных направлений. Адвокат подсудимой Алексей Стефаненко зачитал в суде материалы дела и заявил, что все закупки действительно были произведены.

«Все договоры были исполнены. Есть акты передачи [атрибутики и наград для участников соревнований], они имеются в наличии», — сказал он URA.RU.

На следующем судебном заседании Залевская даст показания по своему уголовному делу, после чего стороны перейдут к прениям. Уголовное дело на Наталью Залевскую было заведено осенью 2021 года. Ее обвиняют ее в «мошенничестве с использованием электронных средств платежа». По версии следствия, шахматная федерация заключала контракты с НКО Владислава Чернова на выполнение разных услуг, которые по факту не оказывались.

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В Ханты-Мансийском районном суде выступили свидетели по делу бывшего руководителя шахматной федерации Югры Натальи Залевской. Она проходит обвиняемой по делу о мошенничестве — следствие считает, что Залевская получала деньги за неоказанные услуги, заключая договоры с руководителем нескольких НКО Владиславом Черновым, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Благодаря ей в нашем, Советском районе шахматное образование стало развиваться активно. Стало проводиться много шахматных турниров. Благодаря ей мы ездили на шахматные турниры и побеждали, повышали квалификацию. Сейчас, к сожалению, это стало угасать», — рассказала в суде педагог допобразования центра «Созвездие» Ирина Минина. Она отметила, что при Залевской участники получали призы и награды. Эту информацию подтвердили и другие свидетели — педагоги шахматных направлений. Адвокат подсудимой Алексей Стефаненко зачитал в суде материалы дела и заявил, что все закупки действительно были произведены. «Все договоры были исполнены. Есть акты передачи [атрибутики и наград для участников соревнований], они имеются в наличии», — сказал он URA.RU. На следующем судебном заседании Залевская даст показания по своему уголовному делу, после чего стороны перейдут к прениям. Уголовное дело на Наталью Залевскую было заведено осенью 2021 года. Ее обвиняют ее в «мошенничестве с использованием электронных средств платежа». По версии следствия, шахматная федерация заключала контракты с НКО Владислава Чернова на выполнение разных услуг, которые по факту не оказывались.
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© Служба новостей «URA.RU»
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