Нижневартовск обошел другие города ХМАО по качеству транспортной реформы

Нижневартовск (ХМАО) вырвался в лидеры по качеству и объему пассажирских перевозок. Транспортная реформа, запущенная при поддержке властей Югры и корпорации ВЭБ.РФ, а также заход нового перевозчика позволили расширить маршрутную сеть, увеличить число автобусов и рейсов. По этим показателям город обогнал соседние муниципалитеты.
Обогнали соседей
«Новый перевозчик — „Домтрансавто“ зашел в Нижневартовск в 2024 году. На данный момент на линию выходит на 32 автобуса больше, чем в 2023 году, а число автобусов за этот период увеличилось на 22-х маршрутах», — рассказали URA.RU в мэрии Нижневартовска.
Сегодня в городе курсирует 151 автобус. В среднем — 6,8 машины на маршрут. Для сравнения: в Ханты-Мансийске 87 автобусов обслуживают 15 маршрутов, в Нефтеюганске — 52 автобуса на 11 маршрутах.
Главный конкурент Нижневартовска — Сургут, однако его показатели ниже. Если в Нижневартовске почти стопроцентно выполняются все рейсы по расписанию, то в Сургуте этот показатель составляет лишь 65%. До прихода «Домтрансавто» выполнение рейсов в Нижневартовске находилось на уровне 75–83%, сейчас достигло 99–99,5%.
Больше маршрутов — меньше ожидания
Среди результатов транспортной реформы — сокращение интервалов ожидания автобусов в часы пик в два раза. Это стало возможным благодаря работе диспетчерской и системам навигации. В компании следят за движением транспорта онлайн, при отклонении от маршрута, остановке в неположенном месте или проезде остановки диспетчер связывается с водителем.
«Строгое соблюдение расписания имеет первостепенное значение, за минутное отклонение от графика предусмотрены штрафы», — пояснил руководитель обособленного подразделения «Домтрансавто» в Нижневартовске Антон Кляпов.
Оптимизация позволила сократить время ожидания на маршрутах № 9 и № 12. Изменился и график в выходные: маршрут № 7, ранее не работавший в субботу и воскресенье, теперь выходит на линию. Изменения положительно оценивают не только власти, но и жители. Через полгода после начала работы «Домтрансавто» в городе провели соцопрос, результаты которого подтвердили удовлетворённость горожан.
«Для нас важным показателем является тот факт, что люди стали чаще пользоваться общественным транспортом. За полтора года пассажиропоток в Нижневартовске вырос на четверть, значит, людям действительно стало комфортнее передвигаться на автобусах», — отметил Антон Кляпов.
Комфорт, безопасность и цифровизация
Реформа затронула и качество транспорта. В город поступили современные автобусы. В «Домтрансавто» ежедневно выпускают на линию 10–15 резервных машин, чтобы подстраховаться в случае форс-мажоров. У компании есть собственный ремонтный цех и команда механиков.
На маршрутах внедрена цифровая система оплаты «Сбертройка». Проездной можно оформить онлайн, а движение автобусов отслеживается в приложениях «Умный транспорт», Яндекс и 2ГИС.
Водители — под контролем и в рубашках
Подбор водителей остаётся самой сложной задачей. «От числа водителей зависит судьба рейсов, но у нас нет пропусков по причине нехватки водителей, и мы значительно превосходим показатели других регионов», — подчеркнул Антон Кляпов. По его словам, сейчас штат полностью укомплектован, но набор продолжается — нужен резерв.
Каждый новичок проходит стажировку под руководством наставника, прежде чем выйти на маршрут. Уровень подготовки водителей подтвержден и победой представителя Нижневартовска на всероссийском конкурсе профмастерства.
Нижневартовск — один из немногих городов, где водители выходят на линию в белоснежных рубашках. Перевозчик считает, что это придает внешнему виду солидность и способствует дисциплине за рулем.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) водитель автобуса приостановил движение ради спасения одной из пассажирок. Женщине стало плохо прямо в салоне транспортного средства, водитель вызвал скорую помощь и дождался приезда медиков.
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