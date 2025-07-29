Убийца прокурора ХМАО требует с сына в суде пять миллионов рублей

Осужденный за заказное убийство прокурора ХМАО Юрий Чекин намерен оспорить решение Ханты-Мансийского районного суда, который постановил выселить его сына Сергея из квартиры отца, но отказался выплачивать истцу компенсацию в пять миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом судебного процесса.
«Чекин не согласен решением суда в части отказа в требованиях о взыскании неосновательного обогащения. Он подал апелляцию и намерен получить компенсацию», — рассказал инсайдер. Информация об этом подтверждается сведениями из базы данных суда.
В июне Юрий Чекин через суд добился выселения из своей квартиры сына Сергея. При этом судья отказался удовлетворить требования о взыскании компенсации в пять миллионов рублей в качестве неосновательного обогащения. Истец с решением суда не согласился и подал апелляцию. Сам же Сергей Чекин в разговоре с журналистом URA.RU заявил, что добровольно покинет жилье и не намерен оспаривать решение суда, а претензия по поводу неосновательного обогащения в суде не была доказана.
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