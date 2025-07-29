29 июля 2025

Подростки из ХМАО жалуются на сбои в работе онлайн-игр

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане не могут войти в личный кабинет в онлайн-игре
Югорчане не могут войти в личный кабинет в онлайн-игре Фото:

Подростки из ХМАО жалуются на сбои в работе онлайн-игр. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки на территории округа.

Около половины жалоб поступило от пользователей игры «Танки Блиц». Они пишут, что не могут войти в личный кабинет. Также югорчане заметили сбои и в Roblox. «Наиболее частые неполадки в регионе. Статистика сбоев на основании сообщений пользователей за последние 24 часа: общий сбой — 84%», — следует из данных сервиса.

Тем временем неполадки фиксируются и в работе онлайн-маркетплейса. Некоторые также жалуются на сбои мобильного и домашнего интернета.

Ранее URA.RU сообщало, что у россиян внезапно перестала работать игровая платформа Steam. Массовый сбой был зарегистрирован в ночь на 30 июля.

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Подростки из ХМАО жалуются на сбои в работе онлайн-игр. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки на территории округа. Около половины жалоб поступило от пользователей игры «Танки Блиц». Они пишут, что не могут войти в личный кабинет. Также югорчане заметили сбои и в Roblox. «Наиболее частые неполадки в регионе. Статистика сбоев на основании сообщений пользователей за последние 24 часа: общий сбой — 84%», — следует из данных сервиса. Тем временем неполадки фиксируются и в работе онлайн-маркетплейса. Некоторые также жалуются на сбои мобильного и домашнего интернета. Ранее URA.RU сообщало, что у россиян внезапно перестала работать игровая платформа Steam. Массовый сбой был зарегистрирован в ночь на 30 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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