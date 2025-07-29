Байкеры привезут в ХМАО капсулу с землей с поля сражений во время Великой Отечественной войны

Мотоциклисты привезут из Ленинградской области в Сургут капсулу с землей с поля сражений во время Великой Отечественной войны. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале.
Члены мотоклуба из Сургута приняли участие в пробеге от Владивостока до Выборга. В конечной точке маршрута был открыт мемориал, посвященный 80-летию Великой Победы. «В основу легли свыше 100 обелисков с капсулами земли, которые из родных городов привезли мотоциклистов. <…> Земля с полей сражений Ленинградской области будет символично привезена мотоколонной в наш город», — говорится в сообщении.
Байкеры передадут капсулы 2 августа. Церемония пройдет на Мемориале Славы.
Ранее URA.RU сообщало, что в честь Дня Победы в Сургуте появилась копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Компания «Сургутские городские электрические сети» разместила конструкцию на дымовой трубе Пиковой котельной в центре города.
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