29 июля 2025

Байкеры привезут в ХМАО капсулу с землей с поля сражений во время Великой Отечественной войны

В Сургут привезут капсулу с землей с поля сражений Великой Отечественной войны
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония передачи капсул пройдет 2 августа
Церемония передачи капсул пройдет 2 августа Фото:

Мотоциклисты привезут из Ленинградской области в Сургут капсулу с землей с поля сражений во время Великой Отечественной войны. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале.

Члены мотоклуба из Сургута приняли участие в пробеге от Владивостока до Выборга. В конечной точке маршрута был открыт мемориал, посвященный 80-летию Великой Победы. «В основу легли свыше 100 обелисков с капсулами земли, которые из родных городов привезли мотоциклистов. <…> Земля с полей сражений Ленинградской области будет символично привезена мотоколонной в наш город», — говорится в сообщении.

Байкеры передадут капсулы 2 августа. Церемония пройдет на Мемориале Славы.

Ранее URA.RU сообщало, что в честь Дня Победы в Сургуте появилась копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Компания «Сургутские городские электрические сети» разместила конструкцию на дымовой трубе Пиковой котельной в центре города.

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Мотоциклисты привезут из Ленинградской области в Сургут капсулу с землей с поля сражений во время Великой Отечественной войны. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале. Члены мотоклуба из Сургута приняли участие в пробеге от Владивостока до Выборга. В конечной точке маршрута был открыт мемориал, посвященный 80-летию Великой Победы. «В основу легли свыше 100 обелисков с капсулами земли, которые из родных городов привезли мотоциклистов. <…> Земля с полей сражений Ленинградской области будет символично привезена мотоколонной в наш город», — говорится в сообщении. Байкеры передадут капсулы 2 августа. Церемония пройдет на Мемориале Славы. Ранее URA.RU сообщало, что в честь Дня Победы в Сургуте появилась копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Компания «Сургутские городские электрические сети» разместила конструкцию на дымовой трубе Пиковой котельной в центре города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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