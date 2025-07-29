29 июля 2025

В Ханты-Мансийске десятки школ и детсадов ждут масштабную проверку

© Служба новостей «URA.RU»
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Особое внимание уделят противопожарной и антитеррористической безопасности
Особое внимание уделят противопожарной и антитеррористической безопасности Фото:

В Ханты-Мансийске спецкомиссия проверит 29 школ и детских садов на готовность к новому учебному году. Об этом глава города Максим Ряшин сообщил в соцсети, что мероприятия продлятся до 8 августа.

«Сегодня межведомственная комиссия начала масштабную проверку школ и детских садов Ханты-Мансийска. Всего до 8 августа комиссия посетит 29 образовательных организаций», — сообщается в telegram-канале мэра столицы Югры. Помимо образовательных организаций проверка ждет два спортивных учреждения и детскую школу искусств.

В состав комиссии вошли представители администрации, окружной клинической больницы, Росгвардии, полиции, профсоюза, депутаты, а также специалисты по эксплуатации зданий и потребительскому рынку. В ходе инспекции проверялась противопожарная и антитеррористическая безопасность, работа сигнализации, видеонаблюдения и контрольно-пропускных пунктов, состояние пищеблоков, медкабинетов и бассейнов, а также поставка хозтоваров и хранение продуктов.

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В Ханты-Мансийске спецкомиссия проверит 29 школ и детских садов на готовность к новому учебному году. Об этом глава города Максим Ряшин сообщил в соцсети, что мероприятия продлятся до 8 августа. «Сегодня межведомственная комиссия начала масштабную проверку школ и детских садов Ханты-Мансийска. Всего до 8 августа комиссия посетит 29 образовательных организаций», — сообщается в telegram-канале мэра столицы Югры. Помимо образовательных организаций проверка ждет два спортивных учреждения и детскую школу искусств. В состав комиссии вошли представители администрации, окружной клинической больницы, Росгвардии, полиции, профсоюза, депутаты, а также специалисты по эксплуатации зданий и потребительскому рынку. В ходе инспекции проверялась противопожарная и антитеррористическая безопасность, работа сигнализации, видеонаблюдения и контрольно-пропускных пунктов, состояние пищеблоков, медкабинетов и бассейнов, а также поставка хозтоваров и хранение продуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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