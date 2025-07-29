В Ханты-Мансийске десятки школ и детсадов ждут масштабную проверку

В Ханты-Мансийске спецкомиссия проверит 29 школ и детских садов на готовность к новому учебному году. Об этом глава города Максим Ряшин сообщил в соцсети, что мероприятия продлятся до 8 августа.
«Сегодня межведомственная комиссия начала масштабную проверку школ и детских садов Ханты-Мансийска. Всего до 8 августа комиссия посетит 29 образовательных организаций», — сообщается в telegram-канале мэра столицы Югры. Помимо образовательных организаций проверка ждет два спортивных учреждения и детскую школу искусств.
В состав комиссии вошли представители администрации, окружной клинической больницы, Росгвардии, полиции, профсоюза, депутаты, а также специалисты по эксплуатации зданий и потребительскому рынку. В ходе инспекции проверялась противопожарная и антитеррористическая безопасность, работа сигнализации, видеонаблюдения и контрольно-пропускных пунктов, состояние пищеблоков, медкабинетов и бассейнов, а также поставка хозтоваров и хранение продуктов.
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