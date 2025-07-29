Косметика и угощенья: какие подарки привезти друзьям в ХМАО из путешествий

Чтобы привезти друзьям и родным из Ханты-Мансийского округа интересные подарки из путешествий, стоит учитывать местный колорит и климат — югорчанам будет приятно получить то, чего нет в родном регионе. Идеи подарков, которые точно обрадуют близких — собрали в подборке URA.RU.
Национальные напитки и еда
Чай и кофе из других стран — всегда беспроигрышный вариант. Особенно если это редкие сорта или местные вкусы, которые сложно найти в магазинах ХМАО. Также можно привезти сладости и закуски: итальянские трюфели, бельгийский шоколад, испанский хамон, восточные сладости или азиатские снеки.
Сувениры с местным колоритом
Открытки и магниты — классический подарок, но можно найти и что-то интереснее. Например, фигурки с национальной символикой, расписная посуда или элементы традиционного декора из дерева и керамики.
Косметика и ароматы
Натуральная косметика часто пользуется спросом у северян. Французская парфюмерия, арабские масла, итальянское мыло и другие уходовые средства подойдут в качестве универсального подарка. Особенно актуальны для климата ХМАО бальзамы для губ, кремы для рук и тела.
Украшения ручной работы
Ручная работа ценится за индивидуальность и необычный стиль. Это могут быть балийские серьги, подвески с рунами, украшения из кости, дерева, металла или камня. Такие изделия часто отражают культуру региона, из которого вы их привезли.
Необычные подарки
Если хочется удивить, можно выбрать оригинальный подарок — музыкальный инструмент вроде варгана, окарины или калимбы. Для тех, кто любит собираться с друзьями, отличным вариантом станет настольная игра.
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