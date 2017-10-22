В Перми рыбака спасли после звонка матери

Рыбак не соблюдал требования безопасности в лодке
На Диком озере в Кировском районе Перми в субботу, 21 октября, спасателям удалось спасти жизнь местному рыбаку, у которого перевернулась лодка.
Мужчина смог выбраться из воды на топь и позвонить матери. Женщина вызвала спасателей по телефону 112, сообщив, что ее сын выпал из судна и не может выбраться на берег самостоятельно, пишет издание properm.ru.
Пострадавшего удалось обнаружить в 14 часов в обессиленном состоянии и с переохлаждением. Его эвакуировали на носилках, пронеся около 500 метров по болоту до автомобиля скорой помощи. После этого мужчину госпитализировали.