Тюменцам предложили обзавестись домашним кенгуру

Предложения на рынке домашних животных становятся все более экзотическими
Жителям Тюмени предлагают обзавестись экзотическим домашним питомцем. На местном сайте объявлений появилось предложение приобрести древесного кенгуру.
Трехлетнего самца кенгуру Беннета (Dendrolagus bennettianus) житель соседней Омской области готов отдать за 100 тыс. рублей. Пока у животного не появился новый владелец, тюменцы активно обсуждают само необычное предложение, а также условия, в которых содержится кенгуру. Дело в том, что на фото в объявлении он сидит в очень тесной клетке, сообщает ИА Gorod55.
Глядя на это, многие считают, что лучше предложить животное зоопарку и задаются вопросом, почему на ситуацию не обращают внимания зоозащитники.