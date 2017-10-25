Пермский аэропорт остался без Duty Free

Возведение нового терминала планируют закончить к концу 2017 года
Компания «Урал Duty Free» закрыла одноименный магазин в аэропорту Перми. Владелец проиграл борьбу за место в новом терминале и лишился права на работу.
Магазин просуществовал в Перми менее года, сообщает properm.ru. По словам директора компании Рустема Шредера, ему не удалось договориться с руководством аэропорта по поводу аренды, из-за чего «Урал Duty Free» пришлось покинуть площадку.
Недавно стало известно, что правительство Пермского Края объявило конкурс на лучшее имя для нового терминала аэропорта. Итоги собираются подвести 1 декабря, к концу строительства.