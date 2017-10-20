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20 октября 2017
19 октября 2017
18 октября 2017
13:12  20 октября 2017 0

Пермяки выбирают название для нового терминала аэропорта: консерваторы бьются с театралами

В Перми решили обновить аэропортФото: Алексей Глазырин

Правительство Пермского края объявило голосование по выбору имени для нового терминала своего аэропорта. Большинство пока сходится во мнении, что не стоит оригинальничать.

Голосование открыто на сайте «Управляем вместе», открытом региональным кабмином для обсуждения различных инициатив. За сутки свое мнение выразили более 500 пермяков.

Из 7 предложенных вариантов («Дягилев», «Анатолий Солдатов», «Павел Соловьев», «Сергей Белов», «Любимов», «Пермь», «Большое Савино») последний набирает наибольшее число голосов. «Большое Савино» — это действующее название аэропорта. На втором месте «Терминал имени С. П. Дягилева» — в честь русского театрального критика начала 20-го века.

Итоги голосования планируется подвести 1 декабря.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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