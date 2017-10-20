Правительство Пермского края объявило голосование по выбору имени для нового терминала своего аэропорта. Большинство пока сходится во мнении, что не стоит оригинальничать.
Голосование открыто на сайте «Управляем вместе», открытом региональным кабмином для обсуждения различных инициатив. За сутки свое мнение выразили более 500 пермяков.
Из 7 предложенных вариантов («Дягилев», «Анатолий Солдатов», «Павел Соловьев», «Сергей Белов», «Любимов», «Пермь», «Большое Савино») последний набирает наибольшее число голосов. «Большое Савино» — это действующее название аэропорта. На втором месте «Терминал имени С. П. Дягилева» — в честь русского театрального критика начала 20-го века.
Итоги голосования планируется подвести 1 декабря.