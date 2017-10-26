В Первоуральске избраны новый мэр и спикер

В Первоуральске — смена власти
Депутаты Первоуральской гордумы избрали нового главу города. Как сообщили «URA.RU» в муниципальном парламенте, 26 октября депутаты единогласно утвердили на этом посту Валерия Хорева. Ранее он занимал пост сити-менеджера, упраздненный в ходе реформы системы власти в городе.
Хорев — представитель градообразующего предприятия «Первоуральский новотрубный завод». С 2010 по 2013 год он работал директором по ремонту и эксплуатации ПНТЗ. После этого вплоть до избрания в 2016 году сити-менеджером возглавлял МУП «Водоканал».
Новым спикером гордумы стала также представляющая ПНТЗ депутат Галина Селькова. До последнего времени она была директором принадлежащего предприятию Дворца водных видов спорта.