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26 октября 2017
25 октября 2017
Главные новости Свердловской области
18:24  26 октября 2017 0

В Первоуральске избраны новый мэр и спикер

Закладка первого камня ЖК
В Первоуральске — смена властиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Первоуральской гордумы избрали нового главу города. Как сообщили «URA.RU» в муниципальном парламенте, 26 октября депутаты единогласно утвердили на этом посту Валерия Хорева. Ранее он занимал пост сити-менеджера, упраздненный в ходе реформы системы власти в городе.

Хорев — представитель градообразующего предприятия «Первоуральский новотрубный завод». С 2010 по 2013 год он работал директором по ремонту и эксплуатации ПНТЗ. После этого вплоть до избрания в 2016 году сити-менеджером возглавлял МУП «Водоканал».

Новым спикером гордумы стала также представляющая ПНТЗ депутат Галина Селькова. До последнего времени она была директором принадлежащего предприятию Дворца водных видов спорта.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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