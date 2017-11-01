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Главные новости Тюменской области
10:34  01 ноября 2017 0

В Тюмени сняли карантин по менингиту. И предупредили о новой напасти

Менингит. Тюменская областная клиническая инфекционная больница. Тюмень, больница, менингит
В Роспотребнадзоре пришли к выводу, что карантин можно снятьФото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменское управление Роспотребнадзора разрешило работать бассейнам, детским игровым комнатам и детским батутам. Карантин по серозному менингиту снят, сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, отменяется и режим гиперхлорирования питьевой воды перед подачей в распределительную сеть.

Карантинные мероприятия отменены, поскольку заболеваемость энтеровирусной инфекцией сейчас не превышает среднемноголетний недельный уровень. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что отменены все ограничения, введенные постановлением главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 11 августа.

Правда, отметили в управлении федеральный службы, на смену серозному менингиту пришел сезон гриппа и ОРВИ. Жителям региона рекомендовано тщательно соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом или обрабатывать их разрешенными кожными антисептиками, обучить правилам личной гигиены детей. Кроме того, полезно промывать нос медицинскими спреями на основе морской воды, а рот полоскать отваром ромашки — особенно по возвращении с улицы и после поездок в общественном транспорте.

Карантин по менингиту был введен в Тюмени с 8 августа. Закрылись бассейны, детские игровые комнаты, батуты и сауны. Уровень заболеваемости тогда превышал среднегодовой в полтора раза.

В сентябре «URA.RU» стало известно, что многие детские игровые комнаты в Тюмени не закрылись из-за карантина, а продолжали работать как ранее. Бассейнам же в управлении Роспотребнадзора выдавали некие персональные особые разрешения на работу.

Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.Ru»
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