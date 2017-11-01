Тюменское управление Роспотребнадзора разрешило работать бассейнам, детским игровым комнатам и детским батутам. Карантин по серозному менингиту снят, сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, отменяется и режим гиперхлорирования питьевой воды перед подачей в распределительную сеть.
Карантинные мероприятия отменены, поскольку заболеваемость энтеровирусной инфекцией сейчас не превышает среднемноголетний недельный уровень. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что отменены все ограничения, введенные постановлением главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 11 августа.
Правда, отметили в управлении федеральный службы, на смену серозному менингиту пришел сезон гриппа и ОРВИ. Жителям региона рекомендовано тщательно соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом или обрабатывать их разрешенными кожными антисептиками, обучить правилам личной гигиены детей. Кроме того, полезно промывать нос медицинскими спреями на основе морской воды, а рот полоскать отваром ромашки — особенно по возвращении с улицы и после поездок в общественном транспорте.
Карантин по менингиту был введен в Тюмени с 8 августа. Закрылись бассейны, детские игровые комнаты, батуты и сауны. Уровень заболеваемости тогда превышал среднегодовой в полтора раза.
В сентябре «URA.RU» стало известно, что многие детские игровые комнаты в Тюмени не закрылись из-за карантина, а продолжали работать как ранее. Бассейнам же в управлении Роспотребнадзора выдавали некие персональные особые разрешения на работу.