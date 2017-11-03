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03 ноября 2017
02 ноября 2017
08:29  03 ноября 2017 1

Жители Екатеринбурга заявили, что над городом разверзлись «врата в ад». ФОТО

Необычный свет над столицей Урала в очередной раз поразил горожанФото: группа «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте»

Над Екатеринбургом и Арамилью снова появилось яркое свечение. В соцсетях выкладывают фотографии и пишут, что причиной является подсветка теплиц АО «Тепличное» в поселке Садовом, которое входит в холдинг «УГМК-Агро». Там выращивают помидоры и огурцы.

Пользователи соцсетей активно делятся комментариями: «Судный день?!», «Это око Саурона пробуждается, а вы теплицы, теплицы», «Скоро, у нас это будет как местной достопримечательностью, «собственное Екатеринбургское светило». Некоторые недовольны экологическим эффектом: «ага, надо им выписать штраф на пару сотен лямов за световое загрязнение окружающей среды», «Помидоры все просвечены насквозь».

На прошлой неделе над Екатеринбургом, Верхней Пышмой и Челябинском ночью тоже были необычные яркие желтые пятна. Их сравнили с «ядерным взрывом».

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Фото: группа «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте»

Ольга Дудорова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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