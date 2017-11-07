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Главные новости Свердловской области
13:38  07 ноября 2017 0

Куйвашев поставил свой первый рекорд в работе с кабмином, но абсолютным чемпионом пока не стал

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, совещание у губернатора, куйвашев евгений, заседание правительства со
Рекорд у постреформенного правительства первый, но пока не абсолютныйФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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Заседание свердловского правительства во вторник, 7 ноября, побило все рекорды со времени, когда кабмин возглавил лично губернатор Евгений Куйвашев (с осени 2016 года). Членов правительства — 17 человек — в этот день собрали в «Белом доме» в 9 утра, хотя традиционное время для совещания — на час позже.

Главным «достижением» стала продолжительность заседания: по данным присутствовавших на нем, мероприятие длилось от 35 до 40 минут, на протяжении которых члены правительства рассмотрели 29 постановлений. Доклады в этот день не заслушивались.

До сих пор столь стремительными заседания правительства не были.

Единственный раз, когда совещание кабмина прошло еще быстрее, имел место в бытность свердловским премьером Дениса Паслера — тогда публичная часть заседания продлилась 21 минуту.

Антон Ольшанников
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© Служба новостей «URA.Ru»
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