Заседание свердловского правительства во вторник, 7 ноября, побило все рекорды со времени, когда кабмин возглавил лично губернатор Евгений Куйвашев (с осени 2016 года). Членов правительства — 17 человек — в этот день собрали в «Белом доме» в 9 утра, хотя традиционное время для совещания — на час позже.
Главным «достижением» стала продолжительность заседания: по данным присутствовавших на нем, мероприятие длилось от 35 до 40 минут, на протяжении которых члены правительства рассмотрели 29 постановлений. Доклады в этот день не заслушивались.
До сих пор столь стремительными заседания правительства не были.
Единственный раз, когда совещание кабмина прошло еще быстрее, имел место в бытность свердловским премьером Дениса Паслера — тогда публичная часть заседания продлилась 21 минуту.