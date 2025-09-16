16 сентября 2025

Смертельно ядовитый гриб нашли свердловчане в лесу. Фото

Чтобы избежать отравления, строчок осенний нужно правильно высушить и приготовить
Чтобы избежать отравления, строчок осенний нужно правильно высушить и приготовить

Грибники наткнулись на смертельно ядовитый гриб в свердловском лесу. Речь об осеннем строчке. Кадрами находки любители «тихой охоты» поделились в соцсетях.

Внешне гриб выглядит неопрятным и помятым. Некоторые грибники рискуют и собирают строчка. Однако эти грибы содержат в себе яд, который не исчезает после обработки в горячей воде. 

Ранее в свердловских лесах грибники уже находили необычные экземпляры — так, в августе был обнаружен так называемый «глухой» рыжик, который также вызвал споры среди любителей «тихой охоты». Тогда часть уральцев сочла гриб деликатесом, а другие предпочли не рисковать.

