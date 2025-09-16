16 сентября 2025

Фонтан с девятиэтажный дом внезапно забил на Уралмаше. Видео

На место ЧП вызвали специалистов (архивное фото)
На место ЧП вызвали специалистов (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Ильича утром 17 сентября из-под земли внезапно забил мощный фонтан. Из-за коммунальной аварии столб воды поднялся примерно до девятого этажа, рассказал очевидец.

«Фонтан на ул. Ильича, 42, с девятиэтажный дом», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Судя по видео, вода потихоньку подтапливает тротуар и проезжую часть.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что на место уже выехала аварийная бригада.

