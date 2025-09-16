16 сентября 2025

Свердловскому сенатору Шептию продлили полномочия в Совфеде. Документ

Виктор Шептий с Олегом Димовым на инаугурации Паслера 16 сентября
Как и анонсировало URA.RU, Виктору Шептию, представляющему в Совете Федерации Свердловскую область, продлили полномочия на посту. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер.

«Постановляю: наделить Шептия Виктора Анатольевича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от губернатора Свердловской области с 17 сентября», — говорится в документе. Его копия есть в распоряжении агентства.

Что именно Шептий останется представителем региона в сенате, агентство первым сообщило еще в середине июля. Помимо него в списке потенциальных кандидатов от Паслера — участника губернаторских выборов, были мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и спикер заксобрания Людмила Бабушкина.

Виктору Шептию 59 лет. Он долгие годы работал в региональном парламенте, избирался депутатом с 2004 года. В 2008-м политика назначили секретарем областного отделения «Единой России». Эту должность он занимал до декабря 2021 года, в итоге уступив пост губернатору Евгению Куйвашеву. По итогам выборов-2022 Куйвашев сделал Шептия своим новым представителем в Совете Федерации. Там депутат сменил экс-главу региона Эдуарда Росселя.

