Иностранцы подрались возле Кольцово, дело отдали в суд спустя два года

Екатеринбуржец, который разнимал драку иностранцев возле екатеринбургского аэропорта Кольцово, попал под суд. Потасовка произошла два года назад. Ее подробности URA.RU рассказала адвокат обвиняемого Мария Кирилова.
По ее словам, конфликт случился 13 июня 2023 года на привокзальной площади Кольцово. Уроженец Узбекистана поругался с Виктором (имя изменено). За первого вступились его соотечественники, началась драка. Ее пытались разнять мужчина по фамилии Адамович и его приятель.
После этого оппоненты написали друг на друга заявления в полицию. «Поняв, что [Виктор] получил травму, уроженцы Узбекистана покинули РФ. После этого [Виктор] изменил свои показания и обвинил Адамовича в избиении. Хотя до этого пострадавший даже не мог толком объяснить, кто именно его ударил. Полагаем, что такое резкое изменение позиции связано с желанием [Виктора] получить деньги от оставшегося в России Адамовича. После этого моему доверителю предъявили обвинение, дело направили в суд. Почему нельзя приостановить дело и найти тех, кто реально причастен к драке, непонятно», — сказала Кирилова.
Защита заявила ходатайство о возвращении дела в прокуратуру. «Для проведения новой экспертизы по новым правилам определения вреда здоровью, а также устранению допущенных грубых нарушений закона», — заключила адвокат.
