Суд сократил срок бандиту, который вымогал восемь квартир у екатеринбуржца

Свердловский областной суд в Екатеринбурге сократил тюремный срок Георгию Саакяну — члену банды, которая принуждала бизнесмена переписать на них восемь квартир в Большом Истоке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.
«Его деяния были переквалифицированы по первому преступлению с п. „б“ ч. 3 ст. 163 УК РФ на п.п. „а, в, г“ ч. 2 ст. 163 УК РФ, так как размер не особо крупный, а просто крупный. Это повлекло снижение размера наказания, как за каждое преступление, так и по совокупности до 7,5 лет в колонии строгого режима», — заявили в облсуде.
По версии следствия, инцидент, за который Саакян попал под суд, произошел в 2021 году. Он, его друзья Давид Нуриджанян и Кирилл Николаев встретились с жертвой и потребовали от него миллион рублей. Боясь расправы, мужчина отдал деньги на следующий день. Но через месяц от него потребовали 11,3 млн рублей или восемь квартир.
Тогда потерпевший обратился в полицию. Силовики задержали вымогателей 8 сентября 2021 года возле торгового центра «Парк Хаус». Сначала Саакян получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные фигуранты уехали на СВО.
